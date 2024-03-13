Из Улан-Удэ в Казань запустят прямые авиарейсы

С 4 мая из столицы Бурятии в Казань будут осуществляться прямые авиарейсы. Об этом сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Рейсы будет осуществлять компания Nordwind Airlines дважды в неделю: по вторникам и субботам. Время в пути составит от 5 до 5,5 часа.

Билеты на рейсы между Улан-Удэ и Казанью будут продаваться по льготному тарифу, данные льготы стали доступны благодаря субсидированию из федерального и региональных бюджетов.



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Нафиса Миннехузина