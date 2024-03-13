В Татарстане задержаны подозреваемые в серии автомобильных краж и угонов

В полицию обратились 5 жителей Набережных Челнов с заявлениями о краже их автомобилей. Три из пяти похищенных машин были неисправны и занесены снегом, но это не помешало злоумышленникам угнать их с помощью троса и отбуксировать в соседнюю республику для сдачи в пункт приема металла.

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который пытался завести автомобиль, стоявший в сугробе, и доставили его в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Задержанный оказался ранее неоднократно судимым жителем города 1986 года рождения. Он угнал чужой автомобиль и признался еще в трех кражах, совершенных вместе с 25-летним братом. Все похищенные автомобили были отбуксированы в соседнюю республику и сданы в пункт приема металла.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Угон» и «Кража».

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Нафиса Миннехузина