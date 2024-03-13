На ул. Сары Садыковой в Казани появится среднеэтажный жилой комплекс
В историческом поселении по ул. Сары Садыковой в Казани построят среднеэтажный жилой комплекс. Накануне здесь получили положительное заключение экспертизы на строительство.
Площадь участка в Вахитовском районе Казани, подлежащего межеванию, составит 7,8 тыс. кв. м.
— Образуемый земельный участок расположен в границах зон исторического поселения в соответствии с приказом Министерства культуры РТ <...> «Об установлении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля», XV — первая четверть ХХ вв. (Республика Татарстан (Татарстан), включенного в Список всемирного наследия, — сказано в проекте межевания территории, опубликованном на странице сайта мэрии Казани.
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