В Татарстане в Дни родного и русского языка проведут более 50 мероприятий

В Татарстане утвердили план мероприятий по проведению Дня родного языка и Дня русского языка. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина РТ. Календарный план охватывает март — начало сентября 2024 года и включает 51 мероприятие онлайн- и офлайн-формата.

В план мероприятий вошли онлайн-конкурс чтецов, Всероссийский конкурс учителей, научно-практические конференции и чтения, вебинары, фестивали, олимпиады, выставки, творческие конкурсы и другое.

Средства выделяются из бюджета РТ. Сумма не уточняется.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».