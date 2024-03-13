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В Татарстане вышел первый мультфильм на татарском языке, созданный с помощью нейросети

12:15, 13.03.2024

В Татарстане выпустили первый мультфильм на татарском языке, созданный с помощью нейросети. Проект под названием «Шаян Галим» (6+) был разработан студией «Шаян мультфильм» на базе одноименного телеканала.

Каждая серия мультфильма посвящена интересным фактам, относящимся к различным темам. В первой главной герой Галим рассказывает о том, сколько сколько нужно времени, чтобы добраться до Луны.

Ранее «Реальное время рассказывало о школьниках из Арского района Татарстана, которые переводят «Смешариков» и «Лунтика» на татарский язык.

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