В Казани стартовали работы по благоустройству сквера Котельникова

В Казани начались работы по благоустройству сквера имени Владимира Котельникова — одного из основоположников советской секретной радио- и телефонной связи. Планируется, что все работы завершатся уже этим летом.

Какие работы планируется провести:



демонтаж изношенных покрытий, старых скамеек и урн, ограждения;

прокладку систем автополива, видеонаблюдения, освещения;

заливку бетонных оснований для дорожек;

сохранение недавно замененного асфальта;

укладку тротуарной плитки с мраморной крошкой;

озеленение: разбивку цветников с лилиями, пионами, ирисами, медуницей;

высадку кустарников (сирень, чубушник, спирея, рябинник).

В центре сквера расположен бронзовый бюст Владимира Котельникова. Планируется, что работы по благоустройству завершат уже этим летом.

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Нафиса Миннехузина