Новости общества

15:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани стартовали работы по благоустройству сквера Котельникова

13:34, 13.03.2024 1

В Казани начались работы по благоустройству сквера имени Владимира Котельникова — одного из основоположников советской секретной радио- и телефонной связи. Планируется, что все работы завершатся уже этим летом.

Какие работы планируется провести:

  • демонтаж изношенных покрытий, старых скамеек и урн, ограждения;
  • прокладку систем автополива, видеонаблюдения, освещения;
  • заливку бетонных оснований для дорожек;
  • сохранение недавно замененного асфальта;
  • укладку тротуарной плитки с мраморной крошкой;
  • озеленение: разбивку цветников с лилиями, пионами, ирисами, медуницей;
  • высадку кустарников (сирень, чубушник, спирея, рябинник).

В центре сквера расположен бронзовый бюст Владимира Котельникова. Планируется, что работы по благоустройству завершат уже этим летом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:48
    Прекрасная новость!
    Завершить бы ещё бесконечный ремон кафе (лет 20 ремонтируют) в этом сквере.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также