В Казани стартовали работы по благоустройству сквера Котельникова
В Казани начались работы по благоустройству сквера имени Владимира Котельникова — одного из основоположников советской секретной радио- и телефонной связи. Планируется, что все работы завершатся уже этим летом.
Какие работы планируется провести:
- демонтаж изношенных покрытий, старых скамеек и урн, ограждения;
- прокладку систем автополива, видеонаблюдения, освещения;
- заливку бетонных оснований для дорожек;
- сохранение недавно замененного асфальта;
- укладку тротуарной плитки с мраморной крошкой;
- озеленение: разбивку цветников с лилиями, пионами, ирисами, медуницей;
- высадку кустарников (сирень, чубушник, спирея, рябинник).
В центре сквера расположен бронзовый бюст Владимира Котельникова. Планируется, что работы по благоустройству завершат уже этим летом.
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комментарии
Завершить бы ещё бесконечный ремон кафе (лет 20 ремонтируют) в этом сквере.