На остановках Казани обновят 42 информационных табло

В Казани приступили к замене 42 информационных табло на остановках общественного транспорта. Сегодня монтаж оборудования проводится на остановках «Ул. Халитова». В ближайшее время новое табло установят на остановках «Площадь Тукая», «Колхозный рынок» и «Автовокзал».

Оборудование изготовлено в новом дизайне. Текст на табло будет более четким и крупным, а данные будут отображаться в трех цветах. Таким образом пассажиров будут информировать о времени прибытия транспорта.

Новые табло установят на популярных маршрутах и возле объектов, которые будут задействованы в ходе проведения Игр БРИКС. Ранее установленное оборудование демонтируют, а после профилактических работ установят на остановках по заявкам жителей. Всего в Казани информационными табло оборудована каждая четвертая остановка.

Ранее в казанском метрополитене в качестве пилотного проекта установили систему Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица.

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