«Ъ»: арестованные в Казани за тротиловый груз могли готовить подрыв моста на Транссибе

Задержанный под Казанью груз в 8,8 кг смеси тротила и гексогена предназначался для подрыва моста на Транссибирской магистрали. Такую версию следствия со ссылкой на источник в силовых органах обнародовал «КоммерсантЪ».



По версии правоохранителей, организацией и координацией теракта занималась 51-летняя Наталья Романенко, бывшая предправления украинского землячества «Криниця» в Хабаровском крае и супруга 51-летнего Владимира Фетисова, в машине которого 5 марта и обнаружили опасный груз.

Напомним, в багажнике «Форда» дежурившие на посту «Малиновка» сотрудники ДПС обнаружили 6 шашек взрывчатки общим весом 2,4 кг. В последующем, при исследовании автомобиля под конструкцией задних сидений был найден тайник, а в нем еще 16 зарядов тротил-гексогена весом 6,4 кг.

В прошлом Фетисов занимал пост замначальника управления по взаимодействию с национальными объединениями Главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края. На момент задержания был пенсионером. 7 марта Советский райсуд Казани по ходатайству СК отправил его в СИЗО. 9 марта такую же меру пресечения избрали Наталье Романенко, которую оперативники ФСБ задержали в Хабаровске и доставили в Казань.



Оба арестованы на срок до 6 мая — пока по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ. Однако уже скоро им могут предъявить более тяжкие обвинение. Как сообщало «Реальное время», все материалы дела переданы для дальнейшего расследования в ФСБ.

