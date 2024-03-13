Минтимер Шаймиев: «Участие в президентских выборах — это верный путь к укреплению нашего единства!»
Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев обратился в жителям республики в преддверии президентских выборов.
Уважаемые татарстанцы!
17 марта этого года мы выбираем президента Российской Федерации. На этот раз, в условиях жесткого внешнего давления, это не просто избрание главы государства на последующие годы, это — борьба за государственный, технологический, продовольственный, научный и, безусловно, духовный суверенитет нашей страны. Это означает, что мы должны прийти и дружно проголосовать за сбережение наших традиционных ценностей, основанных на взаимоуважении и взаимопонимании, любви и семье, патриотизме и достоинстве, за сохранение культурного наследия и духовности, межнационального и межконфессионального согласия.
Участие в президентских выборах — это верный путь к укреплению нашего единства!
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.Общество Татарстан
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