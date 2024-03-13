В Татарстане за сутки полицейские приняли шесть заявлений о кражах денег с банковских карт

За прошедшие сутки в отделы полиции Татарстана обратились 6 жителей республики с заявлениями о краже денежных средств с банковских карт. В двух случаях злоумышленники оплачивали покупки в интернет-магазинах. Еще в двух — расплачивались картами с помощью системы «Пай Пасс». Двое злоумышленников сняли денежные средства с банковских карт, ставших объектом кражи.

Так, 21-летний житель Зеленодольска потерял свою банковскую карту, но не заблокировал ее, а через день заметил отсутствие денежных средств на своем счете. Сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Савиново» Управления МВД России по г. Казани задержали 20-летнего нигде не работающего казанца, который признался в краже средств с банковской карты потерпевшего.

Менеджер одной из компаний в Набережных Челнах потеряла свою банковскую карту еще в конце февраля, но в финансовое учреждение об этом не сообщила. Через две недели девушка заметила, что с ее счета пропали более 16000 рублей. Установлено, что неизвестный расплачивался картой в различных магазинах города.

Жительница Казани лишилась 14000 рублей с похищенной банковской карты. Пенсионерка из Арского района — 219 000 рублей со своей карты, ставшей объектом кражи. Задержанный 18-летний житель с. Новое Чурилино Арского района, который совершил кражу банковской карты своей бабушки и снял с нее 219 000 рублей, дал признательные показания и сообщил, что все деньги потратил на свои нужды.

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Нафиса Миннехузина