В Казани в поселке Мирный жители остались без воды из-за аварии на водопроводе
В поселке Мирный Казани произошла авария на водопроводе на улице Ново-Давликеевской. В результате с 7.50 13.03.2024 прекращена подача холодной воды.
Без водоснабжения временно остались следующие адреса:
- поселок Кояшлы, около 50 частных домов;
- поселок Петровский, улица Садовая, 10а (детский сад).
О сроках восстановления подачи воды не сообщается.
Ранее из-за аварии на водопроводе без воды остались жители Вахитовского района Казани.
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