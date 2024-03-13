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В Казани в поселке Мирный жители остались без воды из-за аварии на водопроводе

11:05, 13.03.2024

В поселке Мирный Казани произошла авария на водопроводе на улице Ново-Давликеевской. В результате с 7.50 13.03.2024 прекращена подача холодной воды.

Без водоснабжения временно остались следующие адреса:

  • поселок Кояшлы, около 50 частных домов;
  • поселок Петровский, улица Садовая, 10а (детский сад).

О сроках восстановления подачи воды не сообщается.

Ранее из-за аварии на водопроводе без воды остались жители Вахитовского района Казани.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоПроисшествия Татарстан
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