В мэрии Казани нет программы капремонта дороги на ул. Амирхана Еники

Читатели «Реального времени» обратились в редакцию с жалобами на плохое состояние дорожного покрытия на ул. Амирхана Еники в Казани. В ответ на запрос о планах капремонта этого участка дороги в мэрии заявили, что в программу капремонта 2024 года он не вошел, в связи с чем программа не сформирована.

— В программу капремонта текущего года эта дорога не вошла, программу по ямочному ремонту еще не сформировали, — ответили в мэрии Казани.

Накануне стало известно, что в РТ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют за 2019—2024 годы 1372,5 км дорог и 72 моста. В течение текущего года увеличат количество дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

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