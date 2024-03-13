В Татарстане более 185 тонн электронного оборудования собрали по программе утилизации

С начала действия программы «Школа утилизации: электроника» от организаций Татарстана поступило 1 617 заявок на участие. Из них 547 уже приняли участие.

Программа утилизации старого электрооборудования стала доступна не только для бюджетных учреждений регионов, но и для любого физического лица по просьбам жителей Татарстана. По массе собранного оборудования за период с сентября 2022 по май 2023 Республика Татарстан вошла в число самых активных регионов России.

Федеральная программа «Школа утилизации: электроника» направлена на предоставление жителям возможности экологично и удобно передавать на переработку отслужившую свой срок технику. Утилизация производится на производственных мощностях Фонда рационального природопользования по переработке отходов электронного и электрического оборудования в г. Люберцы и в г. Саранске.

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Нафиса Миннехузина