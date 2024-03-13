В Татарстане не хватает специализированного сельскохозяйственного оборудования

Как рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров, у фермеров проблем с основным оборудованием, тракторами нет. Они, как правило, используют оборудование отечественного производства. Однако есть вопросы по специализированному оборудованию: для уборки картофеля, овощных культур и другим.



— У нас в стране такого качества оборудование не производят. Экономическая неустойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей влияет на машиностроительную отрасль, — отметил Байтемиров.

Он добавил, что из-за отсутствия покупательной способности у сельскохозяйственных товаропроизводителей приходится работать на устаревшей технике. С такой проблемой зачастую сталкиваются крупные предприятия, которые закупали тракторы за рубежом.

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Аделия Сафина