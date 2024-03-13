В Татарстане впервые ищут куратора для продвижения родного языка в молодежной среде

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» в Республике Татарстан объявило о поиске сотрудника на должность куратора направления «Родной язык, национальная культура и традиции».

Кандидат на должность должен наряду с русским языком владеть татарским и жить в Татарстане. Приоритет при отборе получат соискатели с опытом работы в соответствующей сфере, а также те, кто умеет и хочет работать с детьми.

Круг задач привлеченного специалиста будет включать в себя:

разработку стратегии развития направления совместно с подростковой командой;

инициирование и организацию тематических активностей совместно с командой движения;

создание билингвальных (в некоторых случаях — полилингвальных) продуктов для детей и молодежи — в первую очередь медийно-информационных продуктов (видеоролики, журналы и прочие);

разработку методических продуктов (книг, пособий и пр.) совместно с профильными специалистами;

сотрудничество с партнерами.

Кандидатам нужно приложить резюме и описать свое видение развития направления. Отклики принимаются до 27 марта 2024 года включительно.

Нафиса Миннехузина