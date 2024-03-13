Жительница Казани признала вину в смертельной наркоаварии

Фото: Максим Платонов (архив)

Ново-Савиновский суд Казани рассмотрит дело 21-летней Анастасии Алиевой. По версии силовиков, она села за руль без прав и после приема наркотиков, а в результате погиб человек.



Вину обвиняемая полностью признала, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, смертельная авария произошла вечером 18 ноября 2023 года, когда «Лада Калина» на улице Мусина в Казани врезалась в припаркованный вдоль проезжей части грузовой полуприцеп. Столкновение было таким сильным, что 32-летняя пассажирка легковушки от удара скончалась на месте происшествия.

Стандартная в таких случаях проверка показала — управлявшая «Ладой» Алиева не имела водительских прав и находилась в состоянии наркотического опьянения.