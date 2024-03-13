В молодежное правительство РТ добирают 10 профильных советников

Как отметила сегодня заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, в молодежном правительстве Татарстана идет набор 10 профильных советников. Каждый из советников будет закреплен за определенным органом исполнительной власти.

— В силу разных обстоятельств советники молодежного правительства складывают с себя полномочия или прекращают их в связи с переходом в другой субъект проживания или со сменой вида деятельности. Когда понимают, что не могут нести дополнительное бремя общественной нагрузки, — рассказала Сабирова.

Среди задач молодежного правительства на 2024 год: войти в состав общественных советов при министерствах и ведомствах, пройти стажировки в указанных учреждениях, создать молодежные администрации в муниципальных районах и взаимодействовать с трудными подростками в игровом формате. Советники в перспективе могут стать спикерами в обществе популяризации науки.

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