Более 50% россиян положительно оценили импортозамещение соцсетей

Согласно результатам исследования центра «Фидбэк», более половины (65%) опрошенных россиян дали в целом положительную оценку импортозамещению соцсетей. При этом 39% скорее положительно относятся к достижениям импортозамещения в медиа, а 26% — однозначно положительно.

Россиянам также задавали вопрос о том, какие из давно функционирующих отечественных соцсетей они считают успешными. Лидером стал сервис «ВКонтакте» — его назвали 81% опрошенных. Кроме того, россияне отметили платформу «Дзен», на ее долю пришлось 38% ответов, а также Rutube — 33%.

В лидеры новых отечественных площадок, успешных в сфере импортозамещения, вошли сервисы от «ВКонтакте»: «VK Видео» и «VK Клипы» — их назвали 70% и 50% опрошенных соответственно. Топ-3 замыкает Yappy — российский аналог TikTok. На эту соцсеть пришлась значительная доля ответов пользователей — 27%.

Доля тех, кто доволен российскими сервисами, высока — позитивно оценивают качество отечественных социальных сетей 66% опрошенных. При этом только 17% полностью устраивает уровень российских площадок, еще 49% дали ответ «скорее удовлетворен».

Каждый третий опрошенный (33%) продолжает пользоваться заблокированными сервисами с помощью VPN. Доля тех, кто перешел на аналогичные отечественные платформы, составляет 20%, а 18% сообщили, что отказались от иностранных соцсетей.

Также выяснилось, что в целом предвзятости в отношении зарубежных сервисов у россиян нет. Суммарно 62% респондентов готовы вернуться к их использованию, в том числе 26% на это надеются.

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