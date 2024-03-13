На Татарстанских элеваторах хранится незадействованное зерно на 12 млрд руб.

Как рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров, в регионе не хватает предприятий по глубокой переработке продуктов сельскохозяйственной деятельности. В связи с этим урожаи прошлых годов копятся на элеваторах и складах.

— У сельхозпроизводителя одна из крупных проблем — прежде всего реализация той продукции, которую мы произвели еще в 2022 году, а также в 2023 году. И предстоящие весенние полевые работы. Сейчас некоторые сельхозпроизводители на перепутье: стоит ли сеять снова зерно, если его некуда девать? У нас, фермерских хозяйств и других товаропроизводителей, зерна и на элеваторах, и на складах скопилось на 12 млрд рублей, — посетовал Байтемиров.

Байтемиров отметил, что многие производители хранят зерно на собственных зернохранилищах. Реализации зерна препятствует непродуманная агроэкономическая политика.

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