В Татарстане увеличился спрос на автокредиты в 3,5 раза по итогам двух месяцев

С начала 2024 года ВТБ в Татарстане выдал более 2,4 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей и вошел в ТОП-5 регионов-лидеров ВТБ по объему выдач. Рост относительно показателей прошлого года — в 3,5 раза.

Средний чек автокредита в республике за январь и февраль составил 1,3 млн рублей, что на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители Татарстана стали чаще оформлять кредиты на покупку новых автомобилей.

Лидером по количеству сделок с новыми автомобилями стала LADA (56% от общего объема сделок). Среди наиболее популярных марок подержанных авто — корейские Kia и Hyundai, а также LADA, Renault и Volkswagen.

Управляющий ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина прокомментировала: «В феврале мы нарастили продажи автокредитов почти в два раза к уровню января — до 1,5 млрд рублей. Этот результат стал абсолютным рекордом за отдельно взятый месяц не только для ВТБ, но и для рынка в целом».

По результатам февраля в «Открытие Авто» спрос превысил показатели за аналогичный период 2023 года на 25%. Количество заявок на автомобили с пробегом выросло на 5%, спрос на новые авто увеличился в 1,8 раз.

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Нафиса Миннехузина