В Казани стартовало строительство школы в ЖК «Весна-2»

В Казани началось возведение еще одного общеобразовательного учреждения — на этот раз в жилом комплексе «Весна-2». Школа станет одним из трех образовательных учреждений, строительство которых будет завершено к 1 сентября.

На сегодняшний день на объекте рабочие завершили укладку стен и полов подвала, а также произвели установку плит, которые перекрывают подвал на 80%. Началась укладка внутренних инженерных сетей.

Новая школа сможет вместить 1501 ученика, что позволит снизить нагрузку на соседние образовательные учреждения.

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Нафиса Миннехузина