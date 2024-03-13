Более 79% работающих казанцев негативно относятся к зарплатам в конверте

Более 79% работающих казанцев высказали негативное отношение к зарплатам в конверте. По данным опроса Аналитического центра «Консоль.Про», с «серыми схемами» оплаты труда сталкивались 50% сотрудников казанских компаний.

По результатам опроса, в случае обнаружения «серых» выплат более четверти опрошенных (27%) уволились бы, а 21% обратился бы в контролирующие органы. Большинство сотрудников опасаются быть обманутыми и не хотят работать неофициально.

Согласно результатам опроса, каждый второй опрошенный из Казани признался, что сталкивался с манипуляциями и шантажом со стороны работодателя. Финансовые обязательства нанимателя не были до конца описаны в трудовом договоре. Чаще всего недобросовестные работодатели угрожали задержкой (34%) или лишением (15%) заработной платы. Реже всего работодатель прибегал к шантажу испорченной репутацией (9%).

Среди популярных причин «серых зарплат» участники опроса отметили стремление работодателя оценить способности специалиста до включения в штат (18%) и попытку увеличить реальное вознаграждение сотруднику после вычета налогов (29%). 49% сотрудников, в свою очередь, тоже готовы решиться на неофициальную зарплату, чтобы присмотреться к работодателю.

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