Российские сериалы покоряют Татарстан: чем цепляет отечественный продукт?

Фото: Миннехузина Нафиса

«Реальное время» выяснило, что больше половины жителей Татарстана любят смотреть российские сериалы. В последнее время отечественная киноиндустрия значительно улучшила качество выпускаемой продукции. Однако среди опрошенных были и те, кто не разделяет точку зрения большинства и в принципе не интересуется российскими сериалами.

Вот пятерка наиболее популярных сериалов за конец 2023 и начало 2024 года:



«Слово пацана. Кровь на асфальте»: рейтинг на «Кинопоиске» — 8,3;

«Трудные подростки»: рейтинг на «Кинопоиске» — 8,1;

«Кибердеревня»: рейтинг на «Кинопоиске» — 8,1;

«Черная весна»: рейтинг на «Кинопоиске» — 7,7;

«Внутри убийцы»: рейтинг на «Кинопоиске» — 7,4.

Большинство опрошенных, а именно 65%, считают, что российские сериалы стали лучше, 13% думают, что стало только хуже, а 22% уверены, что качество сериалов осталось на прежнем уровне.

Любители отечественных сериалов отмечают улучшение качества сценариев. Если раньше сюжет был достаточно предсказуемым, то сейчас в ходе просмотра часто возникают неожиданные повороты. Кроме того, по мнению зрителей, режиссеры перестали стесняться в выборе проблем для формирования сюжета и начали чаще затрагивать темы, волнующие общество.

Также, по наблюдениям зрителей, минусы все же присутствуют и затрагивают именно реакцию молодого поколения на тех или иных героев. Одним из самых влияющих на молодежь назван сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По мнению жителей Татарстана, то, что режиссеры затрагивают исторические темы, может привести к тому, что молодое поколение начнет вести себя подобно героям сериала, как это было с вышеназванной работой режиссера Жоры Крыжовникова. Тогда дети, пересмотрев фильм, стали подражать своим любимым героям и устраивать разборки на улицах, как это было показано на экране.



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Нафиса Миннехузина