Жительница Зеленодольска стала жертвой мошенников и лишилась более 2 миллионов рублей

В полицию обратился супруг 37-летней жительницы Зеленодольска, которая стала жертвой мошенников. Женщине звонили из банка и просили копию ее паспорта.

Оказалось, что потерпевшей пришло сообщение в мессенджере якобы от ее руководителя. Ей пояснили, что в учреждении проводится проверка и скоро с ней свяжется проверяющий. Затем поступил звонок от «проверяющего», который задавал много вопросов, в том числе о кредитах в банках. Он также сообщил, что с ней выйдет на связь сотрудник правоохранительных органов, который сотрудничает с Центральным банком. Якобы ее данные попали в руки мошенников.

Испугавшись за свои банковские счета, женщина сняла все свои сбережения и перевела на продиктованные счета. Позже она оформила кредиты в трех банках и отправила деньги на указанные счета незнакомцев. За несколько дней женщина перевела 2,4 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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Нафиса Миннехузина