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Итоги дня: стоимость проезда по Вознесенскому тракту, новые фигуранты в деле Finiko, ифтары в Казани

21:00, 12.03.2024
Итоги дня: стоимость проезда по Вознесенскому тракту, новые фигуранты в деле Finiko, ифтары в Казани
Фото: Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 12 марта:

  • С подачи 10-й «звезды» Finiko Лилии Нуриевой статус обвиняемых в уголовном деле ОПС могли получить еще порядка 15 человек, преимущественно из Татарстана. Их имена и фамилии прозвучали сегодня в Вахитовском суде Казани при оглашении показаний обвиняемой, которые та дала после заключения досудебного соглашения с заместителем генпрокурора РФ.
  • Как и предполагало «Реальное время», Вознесенский тракт в Казани будет достраиваться на условиях ГЧП-партнерства, но концессионером выступила не ГК «Автодор». Стоимость проезда по тракту может составить 50 рублей за один километр.
  • Казанский МУП «Водоканал» планирует потратить 14 миллионов рублей на ремонт сразу двух своих коллекторов. Работы будут проведены на пересечении улиц Крутовской и Тихорецкой и на улицах Спартаковской — Халева.
  • Татарстанский инвалид добилась судебной экспертизы подгузников Рифата Ганибаева.
  • В минувший понедельник, 4 марта, в гости к «Реальному времени» заглянул глава Госкомитета Республики Татарстан Сергей Иванов. Предлагаем нашим читателям расшифровку большого интервью с главным «туристом» региона.
«Когда мы говорим о туристах, туристическом потоке, предполагается, что каждый человек, который включен в туристический поток, переночевал на этой территории». Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году отремонтируют 105 медучреждений.
  • По данным Татарстанстата, по состоянию на январь текущего года потребность предприятий и организаций республики в работниках составила 53,2 тысячи человек. Это почти на 40% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
  • В 2023 году в Татарстане миграционный прирост снизился на 20%, по сравнению с 2022 годом. По данным Татарстанстата, в прошлом году в республику прибыли 86,6 тыс. человек, из них почти 8 тыс. остались на новом месте жительства.
  • Биткоин вновь обновил исторический рекорд и превысил отметку в $73 000.
  • В Казани во время месяца Рамадан для мусульман, особенно для нуждающихся, организуют ифтары в 47 мечетях города.
  • Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Альметьевск принял участие в открытии нового приемно-диагностического отделения центральной районной больницы.
  • За прошедшую неделю в Татарстане было выявлено 487 случаев заболевания COVID-19, в больницу отправились 136 пациентов.
  • С 13 марта на участке улицы Кави Наджми от Профсоюзной в сторону Рахматуллина действует одностороннее движение транспорта.
  • В реестр платных муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, внесены изменения. Согласно им, количество мест увеличится с 9 381 до 9 531.
Новые машино-места появятся в Кировском и Вахитовском районах города. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • По данным «Автостата», в Татарстане зарегистрировано 45,3 тыс., или 3%, всех китайских легковых машин в России. Это соответствует пятому месту среди 10 регионов-лидеров, в которых зарегистрирована половина всех китайских легковых машин, стоящих на учете в России.
  • На пресс-конференции министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что на данный момент 73 страны изъявили желание участвовать в играх. Их проведение планируется на созданной для «Игр будущего» инфраструктуре.
  • Дефицит бюджета Чистополя вырос до 31,5 млн рублей.
  • Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что к концу 2024 года в регионе планируют увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям. С 46,4% показатель повысят до 52%, а также долю городских агломераций — с 80,4% до 85%.
  • В Татарстане на ремонт сетей водоснабжения выделили 95 млн рублей.
  • В Татарстане многодетным семьям предоставлено более 47 тысяч земельных участков. По состоянию на 11 марта 2024 года в республике было подано 72 087 заявлений от многодетных граждан на получение земельных участков.
  • В шорт-лист Премии Художественного театра, учрежденной МХТ им. Чехова, вошли татарстанцы.
  • Суммарный охват аудитории на соревнованиях «Игры будущего» составил 25 млрд просмотров. Очно мероприятие посетили 300 тысяч гостей.
  • По данным исследования Dsight, ИВФ Республики Татарстан стал самым активным венчурным инвестором в России в 2023 году. Фонд инвестировал в 25 отечественных стартапов, это составило 30% от венчурных сделок в стране.
  • В Международный женский день жители Татарстана в два раза чаще заказывали цветы онлайн, чем годом ранее.
  • В этом году запланирована реконструкция мостов в казанских поселках Кадышево и Константиновка. На работы из бюджета республики выделено 284 миллиона 170 тысяч рублей. После реконструкции мосты станут более широкими и безопасными.
  • Главному архитектору Альметьевска Антону Севастьянову сегодня не удалось отбиться от судимости за мошенничество, взятку. Верховный суд РТ согласился с приговором, внеся в него лишь незначительные правки.
Итоговое решение суда нефтеграда оспаривали и сам условно осужденный, и два его адвоката, и прокурор. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru
  • Как стало известно «Реальному времени», исполком Арского района выделил 25,5 млрд рублей на текущее содержание объектов благоустройства города Арск в оставшийся период текущего года.
  • В Казани в марте больше всего готовы платить менеджеру по продажам франшиз. Сотруднику предлагают зарплату от 195 000 рублей, а также бонусы и премии.
  • В течение 5 лет в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» в Татарстане ликвидировали свалку в селе Прости Нижнекамского района и в Мензелинске, а также перестал действовать Самосыровский полигон.
  • В Татарстане с мая 2020 года по настоящее время зарегистрировано 36 170 льготных ипотек, из них в этом году — 1 805. Такие данные приводит Росреестр Татарстана.

Ключевые события 748-го дня специальной военной операции на Украине:

  • В течение часа с 12:40 до 13:40 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
  • Сегодня утром подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях.
  • Около 09:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
  • Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки.
  • В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожена 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и американская гаубица М101.
  • Операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожены две БМП-1 в районе Ямполовки.
  • Потери противника на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, два артиллерийских орудия, три минометных расчета, шесть беспилотных летательных аппаратов и автомобиль.
    • На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции. В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
    • На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи Донецкой Народной Республики.
    • На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики.
    • На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области.
    • Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.
    • Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, «Град» и «Vampire», а также тактическая ракета «Точка-У».
    • Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 15 226 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 438 танков и других боевых бронированных машин, 1 238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    Артем Гафаров
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