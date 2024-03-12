Итоги дня: стоимость проезда по Вознесенскому тракту, новые фигуранты в деле Finiko, ифтары в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 12 марта:
- С подачи 10-й «звезды» Finiko Лилии Нуриевой статус обвиняемых в уголовном деле ОПС могли получить еще порядка 15 человек, преимущественно из Татарстана. Их имена и фамилии прозвучали сегодня в Вахитовском суде Казани при оглашении показаний обвиняемой, которые та дала после заключения досудебного соглашения с заместителем генпрокурора РФ.
- Как и предполагало «Реальное время», Вознесенский тракт в Казани будет достраиваться на условиях ГЧП-партнерства, но концессионером выступила не ГК «Автодор». Стоимость проезда по тракту может составить 50 рублей за один километр.
- Казанский МУП «Водоканал» планирует потратить 14 миллионов рублей на ремонт сразу двух своих коллекторов. Работы будут проведены на пересечении улиц Крутовской и Тихорецкой и на улицах Спартаковской — Халева.
- Татарстанский инвалид добилась судебной экспертизы подгузников Рифата Ганибаева.
- В минувший понедельник, 4 марта, в гости к «Реальному времени» заглянул глава Госкомитета Республики Татарстан Сергей Иванов. Предлагаем нашим читателям расшифровку большого интервью с главным «туристом» региона.
- По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году отремонтируют 105 медучреждений.
- По данным Татарстанстата, по состоянию на январь текущего года потребность предприятий и организаций республики в работниках составила 53,2 тысячи человек. Это почти на 40% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
- В 2023 году в Татарстане миграционный прирост снизился на 20%, по сравнению с 2022 годом. По данным Татарстанстата, в прошлом году в республику прибыли 86,6 тыс. человек, из них почти 8 тыс. остались на новом месте жительства.
- Биткоин вновь обновил исторический рекорд и превысил отметку в $73 000.
- В Казани во время месяца Рамадан для мусульман, особенно для нуждающихся, организуют ифтары в 47 мечетях города.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Альметьевск принял участие в открытии нового приемно-диагностического отделения центральной районной больницы.
- За прошедшую неделю в Татарстане было выявлено 487 случаев заболевания COVID-19, в больницу отправились 136 пациентов.
- С 13 марта на участке улицы Кави Наджми от Профсоюзной в сторону Рахматуллина действует одностороннее движение транспорта.
- В реестр платных муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, внесены изменения. Согласно им, количество мест увеличится с 9 381 до 9 531.
- По данным «Автостата», в Татарстане зарегистрировано 45,3 тыс., или 3%, всех китайских легковых машин в России. Это соответствует пятому месту среди 10 регионов-лидеров, в которых зарегистрирована половина всех китайских легковых машин, стоящих на учете в России.
- На пресс-конференции министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что на данный момент 73 страны изъявили желание участвовать в играх. Их проведение планируется на созданной для «Игр будущего» инфраструктуре.
- Дефицит бюджета Чистополя вырос до 31,5 млн рублей.
- Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что к концу 2024 года в регионе планируют увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям. С 46,4% показатель повысят до 52%, а также долю городских агломераций — с 80,4% до 85%.
- В Татарстане на ремонт сетей водоснабжения выделили 95 млн рублей.
- В Татарстане многодетным семьям предоставлено более 47 тысяч земельных участков. По состоянию на 11 марта 2024 года в республике было подано 72 087 заявлений от многодетных граждан на получение земельных участков.
- В шорт-лист Премии Художественного театра, учрежденной МХТ им. Чехова, вошли татарстанцы.
- Суммарный охват аудитории на соревнованиях «Игры будущего» составил 25 млрд просмотров. Очно мероприятие посетили 300 тысяч гостей.
- По данным исследования Dsight, ИВФ Республики Татарстан стал самым активным венчурным инвестором в России в 2023 году. Фонд инвестировал в 25 отечественных стартапов, это составило 30% от венчурных сделок в стране.
- В Международный женский день жители Татарстана в два раза чаще заказывали цветы онлайн, чем годом ранее.
- В этом году запланирована реконструкция мостов в казанских поселках Кадышево и Константиновка. На работы из бюджета республики выделено 284 миллиона 170 тысяч рублей. После реконструкции мосты станут более широкими и безопасными.
- Главному архитектору Альметьевска Антону Севастьянову сегодня не удалось отбиться от судимости за мошенничество, взятку. Верховный суд РТ согласился с приговором, внеся в него лишь незначительные правки.
- Как стало известно «Реальному времени», исполком Арского района выделил 25,5 млрд рублей на текущее содержание объектов благоустройства города Арск в оставшийся период текущего года.
- В Казани в марте больше всего готовы платить менеджеру по продажам франшиз. Сотруднику предлагают зарплату от 195 000 рублей, а также бонусы и премии.
- В течение 5 лет в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» в Татарстане ликвидировали свалку в селе Прости Нижнекамского района и в Мензелинске, а также перестал действовать Самосыровский полигон.
- В Татарстане с мая 2020 года по настоящее время зарегистрировано 36 170 льготных ипотек, из них в этом году — 1 805. Такие данные приводит Росреестр Татарстана.
Ключевые события 748-го дня специальной военной операции на Украине:
- В течение часа с 12:40 до 13:40 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
- Сегодня утром подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях.
- Около 09:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
- Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки.
- В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожена 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и американская гаубица М101.
- Операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожены две БМП-1 в районе Ямполовки.
- Потери противника на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, два артиллерийских орудия, три минометных расчета, шесть беспилотных летательных аппаратов и автомобиль.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции. В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, «Град» и «Vampire», а также тактическая ракета «Точка-У».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 267 вертолетов, 15 226 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 438 танков и других боевых бронированных машин, 1 238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 658 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Артем Гафаров
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