Российский рынок акций открылся ростом

В субботу российский рынок акций показал позитивную динамику на открытии торгов. Большинство «голубых фишек» выросло в цене на фоне улучшения внешней конъюнктуры накануне и стабилизации цены на нефть Brent в районе 89,5 доллара за баррель. Об этом сообщает Интерфакс.

Индекс Мосбиржи за минуту торгов прибавил 0,2% и превысил 3 455 пунктов. Во главе роста — бумаги компании «ЛУКОЙЛ». Индекс РТС не претерпел существенных изменений. К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3 455,71 пункта (+0,2%), индекс РТС — 1 186,57 пункта (-0,02%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Подорожали акции «ЛУКОЙЛа» (+0,8%), ПАО «Полюс» (+0,6%), НЛМК (+0,5%), ОК «Русал» (+0,5%) и других компаний. Также выросли в цене акции «Газпрома» (+0,4%), «РусГидро» (+0,3%). А вот акции АФК «Система» подешевели на 0,5%, «АЛРОСА» — на 0,4%, «Татнефти» — на 0,3%, «Сургутнефтегаза» — на 0,2%. Просели акции ПАО «Европлан» (-1,6%, до 1038,1 рубля). Ранее индекс Мосбиржи достиг максимального значения с февраля 2022 года.

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Разиль Самигуллин