Суд Татарстана поправил приговор главному архитектору Альметьевска

Фото: Плотникова Ирина

Главному архитектору Альметьевска Антону Севастьянову сегодня не удалось отбиться от судимости за мошенничество взятку. Верховный суд РТ согласился с приговором, внеся в него лишь незначительные правки, передает с заседания журналист «Реального времени»

Итоговое решение суда нефтеграда оспаривали и сам условно осужденный, и два его адвоката, и прокурор.



Севастьянов и его защитники Марат Давлетов и Ринат Вильданов настаивали на оправдании, тогда как прокуратура просила об отмене приговора, считая назначенное наказание в 3 года лишения свободы условно слишком мягким, а переквалификацию обвинения необоснованной. Ранее в прениях гособвинитель запрашивал 10 лет колонии.

Напомним, Антона Севастьянова обвиняли в получении трех взяток на 569 тысяч рублей и помехах бизнесу. Однако в прениях прокуратура отказалась от обвинения по статье о вмешательстве в предпринимательскую деятельность, и в этой части преследование чиновника было прекращено.

Еще два коррупционных эпизода (на 130 и 424 тысячи рублей) Альметьевский горсуд переквалифицировал: посчитал, что деньги за согласование эскизных проектов зданий путем заключения договоров с навязанной фирмой были получены в результате мошенничества и покушения на таковое.



Таким образом, в приговоре осталась лишь одна взятка — на 15 тысяч рублей. По версии СК и прокуратуры, эти деньги архитектор получил от предпринимателя Амиджона Джумаева в 2020-м за согласование проекта входной группы в его кафе. Суд посчитал обвинение доказанным, но переквалифицировал его с части 3 на часть 1 статьи 290 УК РФ. По этому эпизоду суд в январе 2024 года наказал чиновника уголовным штрафом в полмиллиона и тут же освободил от его уплаты за сроком давности.

Что касается двух эпизодов афер, то за них Севастьянова и приговорили к условному сроку в 3 года с дополнительным наказанием в виде запрета занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе те же 3 года.

Итоговое наказание Верховный суд сегодня ужесточать или смягчать не стал, но исключил из резолютивной части указание на лишение Севастьянова возможности выполнять административно-хозяйственные полномочия на государственной службе и в органах местного самоуправления — поскольку таковых у главного архитектора и раньше не было.