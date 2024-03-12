«Игры будущего» охватили 25 млрд человек
Общий охват людей на соревнованиях «Игры будущего» составил 25 млрд человек. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров.
Также на «Играх будущего» было зафиксировано 3,2 млрд количества просмотров соревнований. Данное число было задекларировано по внутреннему аудиту.
Участников «Игр будущего» заселили в 33 отеля Казани. Для гостей столицы было выделено 2 640 номеров. Помимо этого, им были предоставлены номера в Деревне Универсиады, их количество составит 1 200.
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