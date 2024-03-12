В шорт-лист Премии Художественного театра МХТ им. Чехова вошли татарстанцы

В шорт-лист Премии Художественного театра МХТ Чехова вошли татарстанцы: актер Рузиль Минекаев и композитор Роман Пархоменко. Рузиль — выпускник Казанского театрального училища, а Роман — Казанской консерватории.



В конце марта второй раз пройдет церемония награждения лауреатов Премии Художественного театра, мероприятие 27 числа направлено на популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет. Премия учреждена при поддержке Банка ВТБ.

Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова: «В традициях Московского художественного театра — создавать новые традиции. Это еще один наш вклад в развитие отечественной культуры».

Шорт-лист Премии Художественного театра в области искусств в номинациях «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка» формируется экспертным советом. Победителей в основных номинациях определяет жюри, состав которого будет объявлен дополнительно.

Также в этом году к специальной номинации «Без комментариев» добавится новая номинация — «Зачет». Приз в ней будет вручен наиболее ярко проявившему себя в 2023 году студенту Школы-студии МХАТ, а номинантов и победителей определит ректорат Школы-студии МХАТ.

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Разиль Самигуллин