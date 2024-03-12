Татарстанцы с мая 2020 года зарегистрировали 36 170 льготных ипотек

В Татарстане с мая 2020 года по настоящее время зарегистрировано 36 170 льготных ипотек, из них 1 805 — в этом году. Такие данные приводит Росреестр Татарстана.

Государственная регистрация в связи с реализацией государственной программы льготной ипотеки чаще всего касается договоров долевого участия в строительстве — 30 158. Далее идут договоры купли-продажи — 4 207 и соглашения об уступке права требования — 1 764.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова рассказала, что ипотека с господдержкой на новостройки является одной из самых популярных госпрограмм на рынке недвижимости. Ее запускали в 2020 году и уже несколько раз продлевали. В январе и феврале 2023 года в Татарстане было зарегистрировано более 1 800 таких ипотек. Годом ранее за аналогичный период времени было зарегистрировано порядка 1 300 ипотек с господдержкой.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев отметил, что сегодня больше 80% покупателей на первичном рынке жилья используют возможность купить квартиру с пониженной ипотечной ставкой. Программа господдержки в совокупности с семейной и IT-ипотекой являются существенным драйвером высокого спроса на рынке недвижимости.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что программа льготной ипотеки остается востребована и работу в этом направлении необходимо продолжать. Ипотечные кредиты по ставке 6% годовых получили уже около 800 тысяч родителей с детьми, при этом больше половины из них — в прошлом году.

Программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2024 года. По ее условиям можно получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита по льготной ставке для всех регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — 30%.

Ранее сообщалось, что цены на недвижимость начали снижаться по всему миру. Данная динамика фиксируется уже пять кварталов подряд. Это происходит на фоне российского ипотечного безумия, но проблема роста цен на недвижимость актуальна не только для России.

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Разиль Самигуллин