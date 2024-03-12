На благоустройство города Арск в 2024 году ищут 25,5 млрд рублей
Как стало известно «Реальному времени», исполком Арского района ищет 25,5 млрд рублей на текущее содержание объектов благоустройства города Арск в оставшийся период текущего года.
По данным приложения к документу, средства пойдут на очистку и содержание тротуаров и дорог, в том числе автомобильных дорог федерального значения, содержание ограждений и дорожных знаков, содержание кладбищ, родников и прочих объектов благоустройства, а также озеленение муниципального образования.
Начальная (максимальная) цена составила 25 471 075,15. Срок выполнения работ — до конца ноября 2024 года включительно.
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