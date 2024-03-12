В Татарстане за 6 лет отремонтируют 72 моста и 1,4 тыс. км дорог

Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что к концу 2024 года в регионе планируют увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям. С 46,4% показатель повысят до 52%, а также долю городских агломераций — с 80,4% до 85%. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за время его действия, начиная с 2019 года и включая 2024 год, в регионе отремонтируют 1372,5 км дорог и 72 моста.

— Одной из основных составляющих дорожной деятельности республики является реализация нацпроекта. Всего за время его действия начиная с 2019 года, включая 2024 год, будет приведено в нормативное состояние 1372,5 км дорог и 72 моста, — отметил Ханифов.



В 2023 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане было выделено 15,1 млрд рублей, в том числе: 5 млрд рублей из федерального бюджета, 2,9 млрд — опережающее финансирование и 7,2 млрд рублей из регионального бюджета. За прошедший год работы были проведены на дорогах регионального и местного значения общей протяженностью более 400 км.

В этом году в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях и на региональной сети запланировано отремонтировать около 79 километров автодорог и около 18 километров дорожно-уличной сети. Здесь построят и реконструируют 15 мостов и капитально отремонтируют 13 мостов. Всего в республике по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 72 моста.

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