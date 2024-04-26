«Махеевъ» выпустил «Честный литр» майонеза в борьбе с даунсайзингом

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

Майонез «Провансаль» бренда «Махеевъ» (ТМ принадлежит АО «Эссен Продакшн АГ») теперь можно купить в ведре объемом 1 литр. Это решение идет вразрез с общероссийской практикой производителей пищевых продуктов, когда сокращается объем упаковки, при этом сохраняется прежняя цена. Это явление называется даунсайзингом, или шринкфляцией: 9 яиц в упаковке, 900 мл молока в пакете и т. д. С даунсайзингом пытаются бороться законотворцы (поскольку это ухудшает качество жизни населения), однако пока безуспешно.



У «Махеевъ» все по-честному: 1 000 мл майонеза теперь продается за ту же цену, за которую прежде продавались 820 миллилитров. В АО «Эссен Продакшн АГ» объясняют, почему введен новый формат фасовки:

— Всеобщий тренд на даунсайзинг нам как производителю понятен. Но мы решили, наоборот, провести апсайзинг (от английского словосочетания up size — «увеличить размер»). Майонез «Провансаль», один из самых популярных в нашей линейке, мы теперь продаем в литровой фасовке, а цена на него остается такой же, как на 820 мл. Таким образом, мы дарим потребителю 180 мл высококачественного продукта, который он любит. По факту делаем скидку 18% на продукт. Никаких изменений в рецептуру не вносится, никакие ингредиенты не заменяются. Это ровно тот же самый «Провансаль Махеевъ», что и всегда. Название «Честный литр» полностью отражает суть акции: мы выступаем честно и ничего не скрываем. Да, на этом предприятие теряет определенную часть маржи, но для нас важнее любовь наших потребителей и их приверженность нашим продуктам

Ведро имеет удобную и эргономичную форму: его легко держать в одной руке, оно помещается в дверцу холодильника. Увеличение объема тары способствует уменьшению количества используемого пластика. Следовательно, растет экологичность производства и использования продукта.

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