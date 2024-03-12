Участвовать в Играх БРИКС в Казани хотят 73 страны

На пресс-конференции министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что на данный момент 73 страны изъявили желание участвовать в играх. Их проведение планируется на созданной для «Игр будущего» инфраструктуре.



— В июне мы приглашаем всех в Казань. У нас впервые пройдут в таком формате (фиджитал) игры стран БРИКС, 73 государства ведут переговоры — рассказал Леонов.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие 3 тысячи спортсменов, 2 тысячи официальных лиц и 500 приглашенных участников.

На соревнованиях будет представлено 30 видов спорта, а также включены фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».