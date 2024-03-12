«Из 530-ти «звезд» задержали только меня»: досудебщица Finiko назвала серого кардинала криптопирамиды

В суде Казани Нуриева рассказала, как после ареста Доронина собирали миллионы на его защиту

Фото: Плотникова Ирина

С подачи 10-й «звезды» Finiko Лилии Нуриевой статус обвиняемых в уголовном деле ОПС могли получить еще порядка 15 человек, преимущественно из Татарстана. Их имена и фамилии прозвучали сегодня в Вахитовском суде Казани при оглашении показаний обвиняемой, которые та дала после заключения досудебного соглашения с замом генпрокурора РФ. В ходе тех допросов от Нуриевой особо досталось казанскому «вице-президенту» Марату Шакирову и его московскому коллеге Андрею Галущенко. Последнего фигурантка даже назвала серым кардиналом проекта — главным советчиком Кирилла Доронина.

«Я вложила примерно 47 миллионов»



9 мая 2021 года через сайт МВД Лилия Нуриева написала заявление о своих потерях в криптовалютном «проекте автоматической генерации прибыли». 7 сентября за ней пришли. На допросе в тот день подозреваемая активистка Finiko заявляла: «Считаю себя потерпевшей».

С ее слов, в общей сложности в Finiko она вложила примерно 47 млн рублей (на тот момент — $643 тысячи), в том числе от имени своих отца и матери, для чего пришлось продать и дом за 13 млн, и «Мерседес» за 5 млн рублей. Нуриева рассказывала следователям — вступила в проект по предложению Екатерины Овдиной (ныне обвиняемой по основному делу криптопирамиды, — прим. ред.). Поверила в успех и нарисованные картины: «Основатели компании — Доронин, Зыгмунтович, Сабиров Марат рассказывали нам об экономической модели, которая может приносить доход по 1% в день». Также привлекательной ей показалась программа «35» — при вложении на криптодепозит 35% от цены авто (квартиры) и дополнительном спецвзносе в 10 тысяч долларов через 100 дней обещали передачу желаемого актива в собственность.

Сегодня в суде об этих показаниях уже перебравшаяся в Москву Нуриева заявила: дала их «в шоковом состоянии» и на тот момент «не понимала полной ответственности».

Через год с лишним, после заключения досудебки Нуриева стала делиться предположениями — в проект ее вовлекли не случайно, обратили внимание на активность в соцсетях и большое число подписчиков блога. И не прогадали — со слов обвиняемой, в ее подразделении криптопроекта было зарегистрировано 2 тысячи аккаунтов — за каждым новый вкладчик, партнер, пытающийся вырасти от мелкой «искорки» до «звезды-гиганта».

На тот момент на содержании у Лилии Нуриевой было двое детей, а за плечами — два высших образования, включая финансовое, опыт работы в международной компании.

Нуриева — следствию: «Считаю справедливым привлечь к ответственности и других»

Гособвинитель Рамиль Галеев оглашал объемные показания досудебщицы в ускоренном темпе, но четко проговаривая каждое слово. И даже за этой размеренностью и мужским голосом чувствовалась обида обвиняемой.

— Из 530 человек в статусе «звезды» 10-го уровня только меня задержали и заключили под стражу. Я считаю справедливым привлечь к ответственности и других, — сообщала она и делилась довольно солидным списком лиц, из которых лишь каждый пятый (Семыкин, Казачкова, Овдина) получил, как и Нуриева, статус обвиняемого в причастности к ОПС и хищениям на 206 млн рублей.

Напомним, сумма ущерба в этом деле неоднократно менялась и указанная цифра охватывает интересы лишь 161 потерпевшего. С учетом того, что на пике у Finiko было не меньше тысячи офисов, это лишь верхушка айсберга.

Так, в показаниях досудебщицы неоднократно прозвучало упоминание об активисте Дамире Сафарове, Наталье Царской, Рамиле Галиеве. «Считаю несправедливым, что не привлекли других, у кого было более 30 тысяч вкладчиков», — добавила она. А еще дала показания против некоего Валерия Соколова, профессионального юриста, что ежедневно проводил zoom-конференции со своими партнерами и смог расширить свою «сеть» до 16 тысяч партнеров. Этот же Соколов, если верить обвиняемой, одним из первых понял, что Finiko является пирамидой, и даже сравнивал ее организацию с одним из внебюджетных фондов страны.

Как Галущенко собирал 10 млн на защиту Доронина

На прошлом судебном заседании прозвучали данные из очной ставки досудебщицы с «главной по кешбэку» Диной Ахметзяновой. Сегодня дошла очередь до очных ставок с Кириллом Дорониным и Андреем Галущенко.

Нуриева призналась — с первым лично знакома не была, встречала лишь на конференциях и напрямую ни разу не разговаривала. Да это и не приветствовалось — «нам всегда говорили: нужно соблюдать иерархию и общаться через наставника». При этом, по данным 10-й «звезды», руководители проекта неоднократно проводили закрытые встречи с партнерами не ниже «директора региональной сети», и даже Ахметзянова жаловалась, что ее на такое обсуждение не позвали.

Не общалась Нуриева и с Галущенко, но рассказать о нем смогла многое. «Многие отзывались о нем как о партнере с самым высоким товарооборотом структуры. У него в Finiko был статус «вице-президента». Чтобы его получить, нужно не менее 10—15 «веток» в первой линии, чтобы за каждой стояла «звезда» 10-го уровня, делилась обвиняемая с сотрудниками центрального аппарата МВД РФ.

Изучив аккаунты Галущенко и Доронина, а также их поведение на общих мероприятиях, казанская активистка сделала вывод — они дружат семьями, и давно. С ее слов, главный спикер криптопроекта всегда выслушивал советы своего друга и у того была возможность влиять на многое.

— Галущенко, в отличие от Доронина, предпочитал вести себя на конференциях скрыто — играл роль серого кардинала. Даже когда была ВИП-зона для топ-лидеров, он всегда садился на задние ряды. Для меня это даже подозрительным казалось. Ведь он обладал наибольшим оборотом и опытом, — огласил гособвинитель данные с очной ставки Нуриевой с «вице-президентом».

С ее слов, именно этот серый кардинал Finiko создал видеоматериал в виде пошаговых шпаргалок — как достичь 10-го уровня в проекте. А еще, если верить Нуриевой, это Андрей Галущенко после задержания своего друга Кирилла Доронина объявил партнерам: «к среде нужно собрать 3 млн долларов США», а параллельно организовал общий сбор денег в защиту Доронина. «На закрытых встречах он лично собирал эти деньги на защиту — 10 млн рублей. Считаю, его нужно привлечь к ответственности», — советовала Нуриева.

«Я должна была согласиться на 50%»

Весьма нелестно на допросах досудебщица отзывалась о казанском «вице-президенте» Ильгизе Шакирове. «С ним у меня были скандалы», — призналась Нуриева. С ее слов выходило, что упомянутый «финикиец» пытался показать власть — запрещая вести некие личные переговоры и делиться с нижестоящими некоторыми сведениями, обсуждаемыми на высшем уровне. «Он говорил, что может заблокировать мой аккаунт, говорил, что с Дорониным он с первых дней», — сообщала женщина.

Впрочем, с ее же слов, работал вышеназванный «вице-президент» активно: «вел свою «ветку» 7 дней в неделю», вывозил своих партнеров-вкладчиков на Кипр и в Арабские Эмираты — за чей счет, Нуриева ответить не смогла. Но припомнила: Шакиров был одним из тех, кто убеждал новых вкладчиков, что они всегда смогут вернуть свой депозит.

Также досудебщица призналась: уже на период блокировки выплат она получила два предложения о выводе средств со своих «финикийских» аккаунтов. Одно из них сделал некий Марат с весьма невыгодным условием: «Он сказал, что когда делал первоначальные вложения, договорился с руководством проекта, что сможет забрать депозитные средства в любое время. С его слов, Зыгмунтович и один из Сабировых привезли ему сумму наличными. И он готов помочь, но я должна была согласиться, что получу лишь 50% от всей своей суммы — 30% его знакомым, а 20% останутся самому Марату...»

Рассмотрение дела в отношении Лилии Нуриевой казанский суд планирует продолжить в День смеха — 1 апреля. По данным источников «Реального времени», 300 томов дела в отношении Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов пока не ушли даже в Генпрокуратуру.