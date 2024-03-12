На улице Кави Наджми в Казани с 13 марта введут одностороннее движение

С 13 марта на участке улицы Кави Наджми от Профсоюзной в сторону Рахматуллина действует одностороннее движение транспорта. Такое решение приняли на заседании комиссии по БДД администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Новый режим движения введут для повышения безопасности на дороге. Автомобилистов просят быть внимательными и руководствоваться установленными знаками.

Также на двух участках на улице Воровского в Казани будет ограничено движение транспорта на месяц. Проезд закроют в районе дома №40 по проспекту Фатыха Амирхана с 13 марта по 14 апреля.

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Разиль Самигуллин