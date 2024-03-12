В Казани реконструируют мосты в поселках Кадышево и Константиновка

В этом году запланирована реконструкция мостов в казанских поселках Кадышево и Константиновка. На работы из бюджета республики выделено 284 миллиона 170 тысяч рублей. После реконструкции мосты станут более широкими и безопасными.

На сегодняшний день мост через реку Солонку в поселке Кадышево находится в предаварийном состоянии. Проект реконструкции предусматривает полное переустройство моста, включая опоры, полотно и подходы. Планируется, что после реконструкции длина моста увеличится на 5,65 метра, ширина тротуаров составит 1,5 метра, а ширина проезжей части достигнет 8 метров за счет двух полос безопасности. На мосту установят ограждение, ливневую канализацию с очистными сооружениями и лестницы с поручнями.

Мост через реку Вертелевку в поселке Константиновка также находится в предаварийном состоянии и будет реконструирован. После реконструкции его длина увеличится на 36,53 метра. Число полос движения вырастет до двух, ширина проезжей части составит 7 метров, появятся две полосы безопасности и освещение. Тротуар будет интегрирован в основную конструкцию моста. Также на мосту установят ограждение и ливневую канализацию.

Кроме того, в этом году запланирован второй этап ремонта моста «Миллениум». Работы развернутся на участке от улицы Вишневского в сторону улицы Ф. Амирхана. Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят 235,5 млн рублей на реконструкцию моста через реку Солонка в поселке Кадышево в Авиастроительном районе Казани. Деньги выделят из федерального и республиканского бюджетов.

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Разиль Самигуллин