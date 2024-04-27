Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» по МСФО выросла на 5,1%

Фото: Максим Платонов

ПАО «Таттелеком» объявило результаты своей деятельности за 2023 год по Международным стандартам финансовой отчетности. Согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО, чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» выросла на 5,1% — с 2 496 млн рублей в 2022 году до 2 623,7 млн рублей в 2023 году.

Выручка ГК «Таттелеком» за 2023 год составила 10 919,9 млн рублей, что на 5,7% выше показателя 2022 года. Основной прирост обеспечили доходы по услугам доступа в интернет, видеонаблюдения и подвижной связи.

— В 2023 году, как и в предыдущий период, отсутствовала задолженность по банковским кредитам, размер текущих чистых денежных потоков от операционной деятельности — 2 994,5 млн рублей. В условиях значительного роста ставок на фоне повышения инфляции процентные доходы по депозитам ГК «Таттелеком» год к году приросли с 334 млн рублей до 392 млн рублей, — сообщили в компании.

Значение EBITDA за 2023 год составило 3 665,4 млн рублей, снизившись на 11,9% по сравнению с показателем за 2022 год. Показатель OIBDA также снизился с 4 053,7 до 3 503,8 млн рублей или на 13,6%.

Снижение показателей рентабельности обусловлено ростом издержек в связи с удержанием уровня стоимости тарифов на услуги связи и существенным увеличением фонда оплаты труда на фоне общей тенденции на рынке.

В 2024 году Совет директоров ПАО «Таттелеком» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1 018 645 126,67 рубля.

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Артем Гафаров