В Татарстане многодетным семьям предоставлено более 47 тысяч земельных участков

В Татарстане многодетным семьям предоставлено более 47 тысяч земельных участков. По состоянию на 11 марта 2024 года в республике было подано 72 087 заявлений от многодетных граждан на получение земельных участков. Из них в Казани — 18 113 заявлений, в Набережных Челнах — 9 407. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Всего в муниципальных районах республики, а также в Казани и Набережных Челнах 47 579 семей, имеющих трех и более детей, получили в общую долевую собственность земельные участки.

Ранее в Госдуму также поступил законопроект, который предлагает предоставить льготы на обучение в учреждениях высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета детям из многодетных семей.

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Разиль Самигуллин