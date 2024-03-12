Предприятиям Татарстана не хватает почти 53 тысяч сотрудников

По данным Татарстанстата, по состоянию на январь текущего года потребность предприятий и организаций республики в работниках составила 53,2 тысячи человек. Это почти на 40% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

На одну вакансию приходится всего 0,1 человека. Число незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости, в январе составило 5 тысяч человек, статус безработного имеют 4 тысячи. В начале 2023 года безработных было 9 тысяч, а в декабре 2022 года — 4,3 тысячи человек.

При этом средняя численность работников (без субъектов малого предпринимательства) на территории республики в декабре составляла 981,1 тысячи человек. В топ-3 направлений по количеству сотрудников вошли обрабатывающие производства, образование и транспортировка и хранение.

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