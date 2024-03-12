В 47 мечетях Казани организуют ифтары на Рамадан

В Казани во время месяца Рамадан для мусульман, особенно для нуждающихся, организуют ифтары в 47 мечетях города. Мероприятия пройдут с целью поддержать единоверцев в священный месяц и предоставить возможность всем желающим принять участие в коллективном разговении.

Ифтар запланирован в мечетях Советского, Кировского и Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского, а также Приволжского и Вахитовского районов Казани.

Республиканский ифтар пройдет 29 марта в МВЦ «Казань Экспо» и завершит вторую декаду месяца Рамадан в Татарстане. К мероприятию присоединятся 12 000 человек, в том числе высокопоставленные лица и иностранные гости. Также на ифтар планируют пригласить всемирно известных чтецов Куръана и исполнителей нашидов.

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