«Игры будущего» в Казани посетили 300 тысяч гостей

Во время соревнований «Игры будущего» Татарстан принял 300 тысяч гостей. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров.

Во время турнира гости и участники соревнований посетили более 70 культурно-развлекательных мероприятий, среди которых спектакли, концерты и выставки. Также для гостей города были организованы экскурсионные программы в музеи Казанского Кремля, острова-града Свияжска и Болгара.

Также ранее организаторы прошедших в Казани «Игр будущего» выступали за чистоту судейства, красоту жанра и спорт, свободный от политических барьеров. По словам Столярова, на Западе об «Играх будущего» публиковали «стандартную предвзятую историю» о якобы купленных соревнованиях.

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Разиль Самигуллин