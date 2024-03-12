Казанский «Водоканал» потратит 14 миллионов рублей на ремонт коллекторов

Это происходит на фоне очередной аварии в городе

Фото: Максим Платонов

Казанский МУП «Водоканал» планирует потратить 14 миллионов рублей на ремонт сразу двух своих коллекторов. Работы будут проведены на на пересечении улиц Крутовской и Тихорецкой и на улицах Спартаковская-Халева. На первый объект будет потрачено 6,8 миллионов рублей, а на второй 7,2 миллиона рублей. В это же время, в минувшие выходные, 10 марта, в городе произошла еще одна авария на сетях. Без воды остался ЖК «Сказочный лес» на улице Рауиса Гареева, ее не было почти четыре часа. Как пройдет ремонт и на что еще потратит предприятие деньги — в материале «Реального времени».

Работы проведут на Крутовской

На капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора на пересечении улиц Крутовской и Тихорецкой в Казани выделили 6,8 миллиона рублей. Работы будут проходить на участке от улицы Крутовской, д.26 до улицы Тихорецкой. Средства будут выделены из собственных средств МУП «Водоканал». Заявки на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о закупке в единой информационной системе.

Согласно проектной документации, работы необходимо провести в течение 45 дней.

Отметим, что на работы на этот коллекторе уже выделялись средства. В ноябре прошлого года на улице Крутовской собирались отремонтировать канализационный коллектор Ду 600 мм. На эти цели было потрачено 6,7 миллионов рублей.

Работы на коллекторе Спартаковская-Халева

Второй коллектор на котором проведут ремонтные работы находится на пересечении улиц Спартаковская и Халева. На этот объект выделено 7,2 миллиона рублей. Здесь работы обещают завершить к июню этого года. Проведут их возле дома №11 по улице Халева. Рабочим будет отведен срок в 45 дней на восстановление коллектора. В «Водоканале» от подрядчика требуют предоставить гарантии качества на все виды работ, сюда входят: конструктивные элементы, монтируемое и не монтируемое оборудование и конструкции выполненные по настоящему договору. Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ составляет 60 месяцев.

Кроме этого, рабочие будут заниматься земляными и монтажными работами, а также благоустройством территории. Еще им предстоит решить вопрос с водопонижением и шпунтовым ограждением.

Отметим, что на этот коллектор также уже выделялись деньги. В прошлом году на ремонтные работы на данном объекте было истрачено около 6 миллионов рублей. Работы проходили в два этапа, первый из них был связан с самими работами, а второй в озеленением территории.

Траты на устранение аварий в Советском районе

Заметим, что коллекторы — это не все затраты предприятия. Например, они опубликовали еще тендер, который направлен на ремонтные работы сетей в Советском районе. На реконструкцию выделили почти 5 миллионов рублей.

Работы будут проводиться с даты заключения договора до 31 декабря 2024 года. Начальная цена договора составляет 4 952 265 рублей 73 копейки. Средства на реализацию проекта выделяются из собственных средств «Водоканала».

Однако в документах не уточняет, где конкретно будут проводится ремонтные работы. Там указывается, что подрядчикам предстоит заниматься разработкой грунта, укладкой стальных труб и озеленением территории.

«Нас никто не предупреждал»

В это воскресенье, 10 марта, на сетях МУП «Водоканала» произошла еще очередная авария. Как стало известно «Реальному времени» пострадали жители жилого комплекса «Сказочный лес», который располагается на улице Рауиса Гареева.

Перебои с водой начались с 7 часов утра, люди писали сначала, что она есть с перебоями, а потом сообщили и об ее отсутствии. Как сообщили в управляющей компании, авария произошла на сетях в районе Военного городка, поэтому и возникли перебои с водоснабжением.

Сначала было сообщение, что воды не будет на протяжении четырех часов, но в обед она так и не появилась. В четыре часа дня пришло очередное оповещение, что водоснабжение появится еще через три часа.

Появилась оно только в районе восьми часов вечера, после того, как были устранены все последствия аварии.

— Нас никто не предупреждал, почему возникла такая ситуация. Не было даже нормального оповещения со стороны «Водоканала». Как всегда пообещали быстро все устранить, но закончили только к вечеру, ничего нового, — сказала «Реальному времени» местная жительница Людмила.

Аварии происходят регулярно

В феврале этого года на сетях «Водоканала» случился очередной прорыв, на этот раз на улице Подлужной. На снимках, которые прислали читатели в редакцию «Реального времени», видно, как вода просачивается из-под земли и вытекает на проезжую часть, значительно затопив ее.

В конце января казанцам пришлось стоять в пробках из-за непрекращающихся аварий на сетях «Водоканала». Только за несколько дней в столице Татарстана водой из прорванных труб затопило сразу несколько улиц — Яруллина, Декабристов, Амирхана, Солдатскую и проезжую часть в поселке Северный.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».