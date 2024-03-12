На ликвидацию загрязненных земель в РТ в 2024 году направили 221,5 млн рублей

В течение 5 лет в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» в Татарстане ликвидировали свалку в в селе Прости Нижнекамского района и в Мензелинске, а также ликвидирован Самосыровский полигон. Суммарные расходы составили 2,334 млрд рублей. Из них 1,125 млрд — из федерального бюджета, отметили в пресс-службе МЭПР РТ.

В рамках проекта в 2023—2024 году планируют завершить ликвидацию второго участка загрязненных земель возле села Шемордан Сабинского района. В план вошли 63 объекта территории. Общая стоимость работ составит 221,5 млн рублей, из которых федеральный бюджет выделил 131,4 млн рублей.



Как отметил Мурад Керимов, в числе самых активных по реализации мероприятий в рамках «Чистой страны» — это Московская область, Забайкальский край, Кировская, Оренбургская, Омская, Самарская, Липецкая, Курская области, а также республики Татарстан, Башкортостан и Чечня.

По словам министра экологии РТ Александра Шадрикова, в регионе с 2019 года в рамках шести федеральных проектов нацпроекта «Экология» реализовали 30 мероприятий на общую сумму 17,6 млрд рублей.

— На ближайшие два года, с 2024 по 2026 год, предусмотрено еще восемь мероприятий на 5,7 млрд рублей, — сказал Шадриков.



В целом на природоохранные мероприятия в республике за 6 лет было направлено 60,5 млрд рублей. В результате предотвращен возможный ущерб на сумму более 65 млрд рублей.

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