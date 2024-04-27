Воспитанницы казанской школы синхронного плавания стали чемпионками России

Ученицы казанской школы синхронного плавания Татьяны Покровской Агния Тулупова и Александра Кленина стали чемпионкой и серебряным призером чемпионата России соответственно.

Соревнования прошли в Екатеринбурге. Агния Тулупова заняла первое место в составе национальной сборной в виде программы «акробатическая группа». Александра Кленина завоевала «серебро» в составе национальной произвольной юниорской группы.

Выступление юниорской группы сборной России стало тренерским дебютом Марины Голядкиной. Она отвечает в тренерском штабе сборной страны за юниорскую произвольную группу и занимается ее подготовкой.

Чемпионат России по синхронному плаванию прошел с 24 по 27 апреля 2024 года. В нем приняли участие почти 400 сильнейших спортсменов страны, в том числе члены спортивной национальной сборной. Программа соревнований включала в себя технические и произвольные программы (дуэт, соло, дуэт смешанный, группа) и акробатические группы.

Ранее в Липецке стартовали крупные турниры по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года. В рамках Всероссийских соревнований на траншее воспитанники татарстанской РСШОР показали отличные результаты и завоевали три медали.

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Разиль Самигуллин