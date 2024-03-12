В Татарстане на ремонт сетей водоснабжения выделили 95 млн рублей
ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации» получило средства на строительство и реконструкцию систем водоснабжения в населенных пунктах Татарстана. Начальная (максимальная) цена — 95 054 200 . Источник финансирования — бюджет Республики Татарстан.
— Подрядчик обязуется... выполнить работы по строительству и реконструкции систем водоснабжения в населенных пунктах Республики Татарстан, — сказано в проекте контракта.
Под действие контракта попали Казань (строительство водопровода от пр. Победы до ул. Центральной в поселке Салмачи и кольцующего водопровода станции Ометьево), Чистополь, Шемордан, Лаишево, а также Сабинский, Елабужский и Азнакаевский, Атнинский, Лениногорский, Нурлатский районы.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».ЭкономикаБюджетОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым