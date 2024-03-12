В Татарстане на треть выросло число заболевших COVID-19

За прошедшую неделю в Татарстане было выявлено 487 случаев заболевания COVID-19, в больницу отправились 136 пациентов. Это значительно меньше, чем в среднем по России: за эту же неделю в стране было зарегистрировано 24 100 случаев заболевания.

Неделей ранее в республике было зафиксировано 453 случая заболевания. Рост от недели к неделе составил почти 8%. За восьмую неделю 2023 года, с 19 по 25 февраля, медики зарегистрировали 432 заболевших. С начала февраля в Татарстане еженедельно растет заболеваемость COVID-19. За последний месяц показатель увеличился почти на 29%.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за эту неделю в России выздоровели 25 300 человек, а скончались — 65.

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