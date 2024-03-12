В Татарстане в 2024 году отремонтируют 105 медучреждений
По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году отремонтируют 105 медучреждений.
Капитальный ремонт проведут в 20 поликлиниках, 9 врачебных амбулаториях и 76 фельдшерско-акушерских пунктах.
В 2023 году ремонт провели в 117 зданиях действующих медучреждений в нескольких районах республики.
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