Рустам Минниханов открыл новое приемно-диагностическое отделение Альметьевской центральной районной больницы

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Альметьевск принял участие в открытии нового приемно-диагностического отделения центральной районной больницы. Новое отделение — это функциональное ядро больницы, которое позволяет независимо от профиля патологии провести в короткие сроки диагностическое обследование и принять решение о дальнейшей тактике ведения пациента.

Рустам Минниханов отметил, что новый центр, оснащенный самым современным оборудованием, позволит серьезно повысить качество медицинских услуг. Раис Татарстана также осмотрел помещения лечебного учреждения и посетил дневной стационар с залом лечебной физкультуры и реабилитации, где для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, предусмотрен комплекс реабилитационных мероприятий.

Также Рустам Минниханов выслушал доклад о современных подходах к благоустройству территорий лечебных учреждений на примере Альметьевского больничного городка. Альметьевская ЦРБ — это многопрофильное лечебное учреждение, имеющее в своем составе круглосуточный стационар, две поликлиники, две участковые больницы, шесть врачебных амбулаторий, три офиса врача общей практики и 50 ФАПов.

Ранее Рустам Минниханов, глава республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор государственной лизинговой компании Евгений Дитрих посетили Казанский вертолетный завод, где осмотрели МИ-8 МТ В1, эта модель является модернизированной вариацией вертолета МИ-8.

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Разиль Самигуллин