В Татарстане числится 3% от всех китайских легковых машин России

По данным «Автостата», в Татарстане зарегистрировано 45,3 тыс., или 3%, всех китайских легковых машин в России. Это соответствует пятому месту среди 10 регионов-лидеров, в которых зарегистрирована половина всех китайских легковых машин, стоящих на учете в России. По этому показателю Татарстан обогнали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Кроме того, в топ-10 попали Свердловская область (44,8 тыс. шт.), Башкортостан (44,1 тыс. шт.), Ростовская область (42,5 тыс. шт.), Челябинская область (40,5 тыс. шт.) и Нижегородская область (35,9 тыс. шт.), сообщает «Автостат».



Всего на 1 января 2024 года на территории России зарегистрировано почти 1,5 млн легковых автомобилей китайских марок. В Приволжском федеральном округе числится каждый пятый китайский легковой автомобиль.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».